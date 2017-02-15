Сегодня в Военно-историческом музее Орла состоится торжественное вручение паспортов
15.02.2017
Сегодня, 15 февраля, в 16 часов в Военно-историческом музее города Орла состоится торжественное вручение паспортов.
В преддверии Дня защитника отечества главный документ взрослой жизни получат более 30 старшеклассников.
Мероприятие, организованное администрацией города Орла, проводится в целях повышения чувства гражданской ответственности, формирования у подрастающего поколения знаний о государственной символике и основных документах государства.
С напутственными словами к молодым орловцам обратятся представители общественности, ветераны, руководители города. Вместе с паспортом ребята получат памятные подарки от городской власти.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31442
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