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Сегодня в Военно-историческом музее Орла состоится торжественное вручение паспортов

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15.02.2017

Сегодня, 15 февраля, в 16 часов в Военно-историческом музее города Орла состоится торжественное вручение паспортов.

В преддверии Дня защитника отечества главный документ взрослой жизни получат более 30 старшеклассников.

Мероприятие, организованное администрацией города Орла, проводится в целях повышения чувства гражданской ответственности, формирования у подрастающего поколения знаний о государственной символике и основных документах государства.

С напутственными словами к молодым орловцам обратятся представители общественности, ветераны, руководители города. Вместе с паспортом ребята получат памятные подарки от городской власти.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31442

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