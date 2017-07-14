Сегодня в Орловском музее изобразительных искусств откроется выставка Александра Круглова «У бабушки в деревне»
14.07.2017
Сегодня в Орловском музее изобразительных искусств откроется выставка произведений Александра Круглова «У бабушки в деревне».
Официальная церемония состоится в 15:00.
На выставке можно будет увидеть живопись, графику и фарфор работы санкт-петербургского художника, вдохновленного Орловщиной.
Александр Сергеевич Круглов родился в 1952 г. в Ленинграде. Его отец был родом из вологодской деревни, а мать — из орловской. В детстве каждое лето будущий художник проводил у бабушки Ксении Егоровны в деревне Верхний Рог Корсаковского района Орловской области. Здесь в восьмилетнем возрасте он сделал первые рисунки акварелью.
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