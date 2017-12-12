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Сегодня в Орле в тестовом режиме зажгут новогоднюю елку

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12.12.2017

Работа по установке и украшению ели на площади Ленина подходит к концу, сообщает пресс-служба городской администрации Орла. Сегодня ее планируют зажечь в тестовом режиме. Официально новогоднее дерево включат после 20 декабря.

До 18 декабря праздничными огнями подсветят еще пять елей: у администрации Северного района, на площади Жукова, на площади Мира, на Комсомольской площади и у театра «Свободное пространство».

По поручению главы администрации Орла Александра Муромского управление коммунальным хозяйством города провело инвентаризацию консолей и перетяжек, опор освещения, гирлянд, иллюминаций мостов. Как сообщил и.о. начальника УКХ Сергей Маркин, «Орелоблэнерго» завершает ремонт поврежденного светового оборудования.

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