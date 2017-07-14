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Сегодня в областном центре официально приступили к благоустройству парка «Ботаника»

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14.07.2017

Сегодня в областном центре официально приступили к благоустройству парка «Ботаника».

Работы обойдутся в два миллиона 700 тысяч рублей.

В парке заасфальтируют дорожки, установят освещение, а также комплекты скамеек и урн. Всё это сделают в рамках программы по созданию комфортной городской среды.

Также в Орле в рамках программы благоустроят Детский парк и бульвар Победы и отремонтируют 77 дворовых территорий.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40881

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