Сегодня в областном центре официально приступили к благоустройству парка «Ботаника».

Работы обойдутся в два миллиона 700 тысяч рублей.

В парке заасфальтируют дорожки, установят освещение, а также комплекты скамеек и урн. Всё это сделают в рамках программы по созданию комфортной городской среды.

Также в Орле в рамках программы благоустроят Детский парк и бульвар Победы и отремонтируют 77 дворовых территорий.