Сегодня состоялась встреча губернатора Орловской области Вадима Потомского и сурдоспортсмена Ильи Аксёнова.

Наш легкоатлет прошёл отбор в сборную России. 18-го июля в Турции стартует Сурдлимпиада, в которой примет участие и Аксёнов.

На встречу с Вадимом Потомским Илья пришёл со своими тренерами и матерью — главной болельщицей.

Губернатор поздравил легкоатлета с достижениями и попросил показать в Турции самый лучший из всех возможных результатов. Аксёнов будет представлять Россию в беге на сто и двести метров, а также в эстафете «четыре по сто».