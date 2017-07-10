Сегодня состоялась встреча губернатора Орловской области Вадима Потомского и сурдоспортсмена Ильи Аксёнова
07.07.2017
Сегодня состоялась встреча губернатора Орловской области Вадима Потомского и сурдоспортсмена Ильи Аксёнова.
Наш легкоатлет прошёл отбор в сборную России. 18-го июля в Турции стартует Сурдлимпиада, в которой примет участие и Аксёнов.
На встречу с Вадимом Потомским Илья пришёл со своими тренерами и матерью — главной болельщицей.
Губернатор поздравил легкоатлета с достижениями и попросил показать в Турции самый лучший из всех возможных результатов. Аксёнов будет представлять Россию в беге на сто и двести метров, а также в эстафете «четыре по сто».
Короткая ссылка obl1.ru/~/40728
Другие новости раздела
07.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
07.07.2017
18-го июля в Малоархангельске в приёмной губернатора Орловской области Вадима Потомского состоится приём граждан
$ USD60.3792(+0.14)08.07
€ EUR68.947(+0.57)08.07
Наш опрос
Какой праздник для Вас важнее?