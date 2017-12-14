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Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина

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14.12.2017

Сегодня, 14 декабря, состоится пресс-конференция президента России Владмира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал телеканалу «Россия 24» об ожиданиях от пресс-конференции.

«Интерес огромный к пресс-конференции, и пресс-конференция особенная. Она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом, и сейчас, когда уже идет к завершению нынешний президентский срок, и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться на президентских выборах», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков ожидает, что на пресс-конференции Путину будут заданы вопросы об электоральном процессе и о выборах в целом, также будет затронута тема внутренней политики. Пресс-секретарь полагает, что пресс-конференция внесет ясность во многие темы.

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