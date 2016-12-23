Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, в 12:00 Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию — 12-ю по счету. Она должна была состояться в четверг, но была перенесена. Президент в этот день принимал участие в прощании с убитым в Турции дипломатом Андреем Карловым.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, главными темами сегодняшней пресс-конференции будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос. Также, по мнению Пескова, большой интерес журналистов может вызвать и позиция Путина по прошедшим выборам президента США и отношениям с Соединенными Штатами в целом.

Как сообщают в Кремле, на пресс-конференцию аккредитовалось много американских журналистов, некоторые из них специально для этого приехали из-за океана. Песков подчеркнул, что к подготовке мероприятия привлекаются все министерства и ведомства, а президент «скрупулезно вычитывает» предоставленные ему справки и аналитические материалы.

Общение Путина с журналистами традиционно длится несколько часов, рекорд был поставлен в 2008-м, тогда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов.

Ссылки по теме:

Пресс-конференция Владимира Путина переносится на 23 декабря