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Сегодня около пяти утра в областном центре горел лифт в многоэтажном доме

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14.07.2017

Сегодня около пяти утра в областном центре произошёл опасный пожар. На улице Орловских партизан в доме 5 в первом подъезде загорелся лифт.

Из-за задымления пришлось эвакуировать 27 жильцов.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Последствия ЧП ликвидировали 11 человек и 4 единицы техники. Результат пожара — выгорание кабины лифта, а также копоть на лестничных пролётах с четвёртого по девятый этажи.

Предварительная причина происшествия — занос открытого огня.

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