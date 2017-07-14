Сегодня около пяти утра в областном центре горел лифт в многоэтажном доме
14.07.2017
Сегодня около пяти утра в областном центре произошёл опасный пожар. На улице Орловских партизан в доме 5 в первом подъезде загорелся лифт.
Из-за задымления пришлось эвакуировать 27 жильцов.
Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Последствия ЧП ликвидировали 11 человек и 4 единицы техники. Результат пожара — выгорание кабины лифта, а также копоть на лестничных пролётах с четвёртого по девятый этажи.
Предварительная причина происшествия — занос открытого огня.
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