Сегодня лучших металлургов Орла и Мценска отметят наградами губернатора Орловской области в честь профессионального праздника
14.07.2017
В преддверии Дня металлурга на орловских предприятиях пройдут торжественные мероприятия.
Сегодня состоится чествование работников отрасли металлургии на предприятиях Орла и Мценска.
В 10.00 начнется торжественное мероприятие в ЗАО ПК «Сетчатые изделия» (г. Орел, Новосильское шоссе, 18).
В 11.00 поздравят работников ООО «Промметиз Русь» (г. Орел, ул. Раздольная, 101 б).
В 12.00 в Орле (ул. Раздольная, 105) торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню металлурга, состоится в ООО «Инструмент-Сервис», в 12.45 — в ООО «МК-Центр».
В 14.00 в Мценском дворце культуры (г. Мценск, ул. Мира, 35) будут чествовать металлургов ОАО «Мценский литейный завод» и АО «Межгосметиз-Мценск».
В 18.00 в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» состоится празднование 50-летия ООО «Орловский сталепрокатный завод».
В ходе торжественных мероприятий лучшие работники отрасли будут отмечены наградами губернатора Орловской области и Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области.