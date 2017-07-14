Сегодня лучших металлургов Орла и Мценска отметят наградами губернатора Орловской области в честь профессионального праздника

В преддверии Дня металлурга на орловских предприятиях пройдут торжественные мероприятия.

Сегодня состоится чествование работников отрасли металлургии на предприятиях Орла и Мценска.

В 10.00 начнется торжественное мероприятие в ЗАО ПК «Сетчатые изделия» (г. Орел, Новосильское шоссе, 18).

В 11.00 поздравят работников ООО «Промметиз Русь» (г. Орел, ул. Раздольная, 101 б).

В 12.00 в Орле (ул. Раздольная, 105) торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню металлурга, состоится в ООО «Инструмент-Сервис», в 12.45 — в ООО «МК-Центр».

В 14.00 в Мценском дворце культуры (г. Мценск, ул. Мира, 35) будут чествовать металлургов ОАО «Мценский литейный завод» и АО «Межгосметиз-Мценск».

В 18.00 в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» состоится празднование 50-летия ООО «Орловский сталепрокатный завод».

В ходе торжественных мероприятий лучшие работники отрасли будут отмечены наградами губернатора Орловской области и Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области.