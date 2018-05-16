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Сегодня Клычков посетит с рабочим визитом Малоархангельский и Колпнянский районы

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16.05.2018

Визит главы региона в муниципальные образования запланирован на 16 мая.

В Малоархангельске врио Губернатора познакомится с ходом работ по ремонту уличной сети города. Затем с руководством ООО «Дубовицкое» обсудит вопросы подготовки к Дню поля Орловской области.

На полях крупных хозяйств Малоархангельского и Колпнянского районов Андрей Клычков ознакомится с сельхозработами по севу сои, гречихи, сахарной свеклы, кукурузы, люпина.

Планируется, что глава региона побывает на полях ООО «Орелагроинвест», АО «Орёл Нобель — Агро», ЗАО «Орелагроюг», К(Ф)Х «Смирных А. В.».

На территории обоих районов Андрей Клычков посетит воинские мемориалы, где почтит память советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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