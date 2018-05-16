Сегодня Клычков посетит с рабочим визитом Малоархангельский и Колпнянский районы
16.05.2018
Визит главы региона в муниципальные образования запланирован на 16 мая.
В Малоархангельске врио Губернатора познакомится с ходом работ по ремонту уличной сети города. Затем с руководством ООО «Дубовицкое» обсудит вопросы подготовки к Дню поля Орловской области.
На полях крупных хозяйств Малоархангельского и Колпнянского районов Андрей Клычков ознакомится с сельхозработами по севу сои, гречихи, сахарной свеклы, кукурузы, люпина.
Планируется, что глава региона побывает на полях ООО «Орелагроинвест», АО «Орёл Нобель — Агро», ЗАО «Орелагроюг», К(Ф)Х «Смирных А. В.».
На территории обоих районов Андрей Клычков посетит воинские мемориалы, где почтит память советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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