Сегодня Клычков посетит Орловский и Свердловский районы

Сегодня, 11 мая, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков совершит рабочие визиты в Орловский и Свердловский районы области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

По информации ведомства, Клычков встретится с главой К(Ф)Х по выращиванию картофеля Владимиром Стебаковым, ознакомится с ходом посадки этой культуры в д. Жуковка Орловского района.

В Свердловском районе глава региона планирует посетить два фермерских хозяйства — «Водолей» и «Солопово», где ознакомится с ходом сельхозработ по севу сои и рапса.

Кроме того, Клычков посетит воинские мемориалы, где почтит память советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что накануне, 10 мая, Клычков провел выездное совещание по вопросам развития ВНИИ селекции плодовых культур и отрасли садоводства в Орловской области.