Сегодня и завтра в Орле в Смоленском храме будут раздавать гуманитарную помощь
11.07.2017
Сегодня и завтра в Орле в Смоленском храме будут раздавать гуманитарную помощь.
Как сообщает Орловская митрополия, всего в Орёл привезены 6 тонн молочной продукции. Она предназначается для многодетных и малоимущих семей, престарелых орловцев, одиноких пенсионеров и других социально незащищённых категорий населения.
Помощь будут раздавать в течение дня. Для проведения акции требуются волонтёры. Присоединиться к ним можно на официальной странице движения «Богоявленская семья» «Вконтакте».
Короткая ссылка obl1.ru/~/40789
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