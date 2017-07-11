Сегодня и завтра в Орле в Смоленском храме будут раздавать гуманитарную помощь.

Как сообщает Орловская митрополия, всего в Орёл привезены 6 тонн молочной продукции. Она предназначается для многодетных и малоимущих семей, престарелых орловцев, одиноких пенсионеров и других социально незащищённых категорий населения.

Помощь будут раздавать в течение дня. Для проведения акции требуются волонтёры. Присоединиться к ним можно на официальной странице движения «Богоявленская семья» «Вконтакте».