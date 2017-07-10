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Сегодня и завтра в Орле на Городском пляже в парке Горького пройдёт фестиваль «Водных фонариков»

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07.07.2017

Сегодня и завтра в Орле на Городском пляже в парке Горького пройдёт фестиваль «Водных фонариков». Вход на него будет свободным для всех.

Участники фестиваля с наступлением темноты, в 21 час, спустят на воду сотни фонариков нескольких видов (в форме лотоса или куба).

Действо будет сопровождать живая музыка (скрипка и саксофон), а также световое шоу. Организаторы подготовили для орловцев и другие сюрпризы.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40730

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