Сегодня и завтра в Орле на Городском пляже в парке Горького пройдёт фестиваль «Водных фонариков»
07.07.2017
Сегодня и завтра в Орле на Городском пляже в парке Горького пройдёт фестиваль «Водных фонариков». Вход на него будет свободным для всех.
Участники фестиваля с наступлением темноты, в 21 час, спустят на воду сотни фонариков нескольких видов (в форме лотоса или куба).
Действо будет сопровождать живая музыка (скрипка и саксофон), а также световое шоу. Организаторы подготовили для орловцев и другие сюрпризы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40730
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