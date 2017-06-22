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Сегодня депутаты Орловского горсовета рассмотрят вопрос об отставке Андрея Усикова

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22.06.2017

Сегодня, 22 июня, на внеочередной сессии Орловского городского совета народных депутатов будет рассмотрен вопрос об отставке главы городской администрации Андрея Усикова.

Усиков подал прошение об отставке вчера, 21 июня. По сообщению «Коммерсанта», Усиков может быть назначен на пост заместителя председателя правительства области по социальной политике.

Усиков был назначен на пост главы администрации Орла в октябре 2015 года. До этого он более полугода работал первым заместителем сити-менеджера Михаила Берникова. С 2010 по 2015 гг. — глава пгт. Кромы.

Напомним, что губернатор Орловской области Вадим Потомский 20 июня подписал заявление об уходе по собственному желанию Сергея Ступина с должности заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике.

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