Сегодня Андрей Клычков совершит рабочую поездку в Урицкий район
01.12.2017
В программе рабочего визита главы региона — посещение предприятий АПК района: ООО «Урицкий молокозавод» и ООО «ФосАгро-Орел». Также Андрей Клычков посетит физкультурно-оздоровительный комплекс Урицкого района и детский сад № 1 в п. Нарышкино.
В районной администрации Андрей Клычков проведет рабочую встречу с главой Урицкого района Николаем Тураевым.
Встреча врио Губернатора области с активом Урицкого района состоится в районном Доме культуры.
Кроме того, глава региона возложит цветы к Вечному огню в поселке Нарышкино.
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