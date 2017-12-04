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Сегодня Андрей Клычков совершит рабочую поездку в Урицкий район

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01.12.2017

В программе рабочего визита главы региона — посещение предприятий АПК района: ООО «Урицкий молокозавод» и ООО «ФосАгро-Орел». Также Андрей Клычков посетит физкультурно-оздоровительный комплекс Урицкого района и детский сад № 1 в п. Нарышкино.

В районной администрации Андрей Клычков проведет рабочую встречу с главой Урицкого района Николаем Тураевым.

Встреча врио Губернатора области с активом Урицкого района состоится в районном Доме культуры.

Кроме того, глава региона возложит цветы к Вечному огню в поселке Нарышкино.

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