Сегодня Андрей Клычков посетит Свердловский район

Визит в район глава региона начнет с посещения производственных мощностей Орловского завода по производству солода" ООО «Авангард-Агро-Орел». Андрею Клычкову также будет представлена выставка продукции предприятий РАЙПО.

В рамках рабочего визита планируется посещение главой региона Змиёвского лицея, где состоится передача капсулы с посланием, заложенной в здание лицея 50 лет назад, на хранение в школьный музей.

Завершится рабочая поездка встречей с активом Свердловского района.