Сегодня Андрей Клычков посетит Глазуновский район
13.12.2017
В рамках визита глава региона планирует познакомиться с производством двух предприятий: ОАО «Глазуновский маслодельный завод» и ООО «ИТОН-3».
Кроме того, запланировано посещение Глазуновской районной больницы.
Перспективы социально-экономического развития района Андрей Клычков обсудит с главой муниципального образования Сергеем Шамриным. Затем врио Губернатора ответит на вопросы местных жителей в ходе встречи с активом, которая пройдет в районном культурно-досуговом центре.
Также в рамках визита запланировано посещение воинских мемориалов.
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