Сегодня Андрей Клычков посетит Глазуновский район

В рамках визита глава региона планирует познакомиться с производством двух предприятий: ОАО «Глазуновский маслодельный завод» и ООО «ИТОН-3».

Кроме того, запланировано посещение Глазуновской районной больницы.

Перспективы социально-экономического развития района Андрей Клычков обсудит с главой муниципального образования Сергеем Шамриным. Затем врио Губернатора ответит на вопросы местных жителей в ходе встречи с активом, которая пройдет в районном культурно-досуговом центре.

Также в рамках визита запланировано посещение воинских мемориалов.