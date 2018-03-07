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Сегодня Андрей Клычков даст интервью в эфире "Первого областного"

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07.03.2018

Сегодня, 7 марта, в 20:00 в фире телеканала «Первый областной» выйдет программа «Актуальное интервью». Гостем студии станет врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

От федеральной повестки до решения важных задач регионального масштаба. Об этом и не только Клычков расскажет в эфире. Речь также пойдет об итогах визита в наш регион главы Минтранса Максима Соколова, дальнейшем взаимодействии правительства с федеральным центром, перспективных проектах.

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