Сегодня Андрей Клычков даст интервью в эфире "Первого областного"

Сегодня, 7 марта, в 20:00 в фире телеканала «Первый областной» выйдет программа «Актуальное интервью». Гостем студии станет врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

От федеральной повестки до решения важных задач регионального масштаба. Об этом и не только Клычков расскажет в эфире. Речь также пойдет об итогах визита в наш регион главы Минтранса Максима Соколова, дальнейшем взаимодействии правительства с федеральным центром, перспективных проектах.