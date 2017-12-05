Сборная ОГУ заняла второе место на чемпионате Worldskills Межвуз-2017

Студент 3-го курса направления «компьютерные сети» ОГУ им. И.С. Тургенева Егор Соболев занял второе место в компетенции «инженерный дизайн CAD» на чемпионате по профессиональному мастерству Worldskills среди студентов вузов (студенты не старше 20 лет).

Чемпионат прошел в Москве на территории 75-го выставочного павильона ВДНХ. В нем приняли участие более 400 студентов из 77 вузов России.

Егор Соболев выступал в команде под управлением своего тренера и эксперта Антона Тюхты, преподавателя кафедры «Вычислительная техника и информационные технологии». В рамках опорного вуза ОГУ им. И. С. Тургенева они представляли Технологический институт им. Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВО «ПГУ» (ФСПО).

Всего Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева представил на соревнованиях студентов и экспертов по восьми компетенциям: прототипирование и реверсивный инжиниринг блока future skills, веб-дизайн и разработка, администрирование отеля, технологии моды, предпринимательство, туризм.

Ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко отметила, что победа и участие в Чемпионате Worldskills — это старт для дальнейшего развития профессионализма студентов вуза. Чемпионаты Worldskills раскрывают потенциал конкурсантов за феноменально короткий срок (4 дня), дают представление не только о современных технологиях, но и компетенциях, необходимых в будущем. Это отличная возможность оценить свой уровень подготовки и востребованности у работодателей.