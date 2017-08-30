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Сбор налогов в федеральный бюджет вырос за семь месяцев 2017 года на треть

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30.08.2017

Поступления налогов в федеральный бюджет РФ увеличились в январе — июле 2017 года более чем на 33% в годовом выражении и составили 5,2 трлн рублей за счет введения Федеральной налоговой службой новых технологий, пишет ТАСС. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на международном семинаре, посвященном клиентоориентированному дизайну и разработке мобильных сервисов в налоговом администрировании, который был организован ФНС России совместно с ОЭСР и Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA).

В частности, речь идет о введении системы «АСК НДС-2», которая позволяет автоматически сопоставлять данные контрагентов и осуществлять контрольные функции, основываясь на риск-ориентированном подходе, не мешая работе добросовестных налогоплательщиков. Цифровизация налогового администрирования создает кумулятивный эффект, который выражается в росте эффективности налогового администрирования.

Ссылки по теме:

В первом полугодии 2017 года в Орле собрано более 7,2 млрд. руб. налогов

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