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Сбербанк запустил вклады с повышенными ставками

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09.11.2017

Сбербанк запустил приуроченные к Новому году вклады с повышенными ставками, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кредитная организация в 2017 году придерживалась политики снижения ставок по вкладам. Согласно данным отчетности, это обусловило рост дохода банка за 10 месяцев на 7,4%, до 998 млрд руб. При этом в октябре банк зафиксировал отток депозитов населения — вкладчики забрали порядка 0,3% вкладов. В том же месяце Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах на 0,04-0,35 п. п.

«Вклады „Просто 7%“ и „Просто 6,5%“ можно открыть до 31 декабря 2017 года включительно. Минимальные суммы вкладов — 100 тыс. рублей, начисление процентов производится в конце срока вкладов», — говорится в сообщении.

Оба вклада открываются в рублях сроком на пять месяцев. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладам не предусмотрены.

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