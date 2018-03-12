Сбербанк увеличил потребкредитование в 2017 году на 21,5%

Сбербанк России выдал в 2017 году потребительские кредиты на общую сумму более 968 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем в 2016 году.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления — руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Александр Торбахов.

«Рост портфеля потребительских кредитов за 2017 год составил около 85 млрд рублей против снижения на 52 млрд рублей за аналогичный период 2016 года. На 1 января 2018 года портфель потребительских кредитов составляет 1,45 трлн рублей», — сказал он.

Сбербанк с весны 2016 года постепенно снижает ставки по потребительским кредитам, следуя за ключевой ставкой Центробанка, пишет ТАСС.