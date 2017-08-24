Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 9,5-10%

Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки, выданной в другом банке, на 1,4-1,65 процентных пункта, до 9,5-10%, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы, ставка при рефинансировании ипотеки теперь составляет 9,5%. В случае включения дополнительной суммы наличных средств или объединении кредитов ставка составит 10%.

«Мы наблюдаем высокий спрос на этот продукт. В этом году более 2,5 тыс. человек воспользовались им, выдачи составляют 4,1 млрд рублей, и мы ожидаем значительного увеличения этих показателей», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.