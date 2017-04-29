Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов, снижение составит до 4 процентных пунктов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«С 1 мая Сбербанк снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Снижение составляет до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок», — отмечается в сообщении.

Столь значительное снижение ставок в банке объясняют восстановлением рынка потребительского кредитования и снижением ключевой ставки Банка России до 9,75%. «Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму кредита по потребительским кредитам, и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного уровня», — поясняют в пресс-службе.