Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.02.2017 Пятница 13:57
сейчас в эфире
13:30
Телесериал
Талисман любви. 29-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сбербанк cнизит ставку по ипотеке до 10,9%

Сбербанк cнизит ставку по ипотеке до 10,9%

Версия для печати

17.02.2017

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что базовая ставка по ипотеке будет снижена с 20 февраля на 1 п.п. — до 10,9%. "На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 п.п.«,— цитирует Грефа «Коммерсант».

Господин Греф отметил, что при покупке жилья на вторичном рынке показатель составит 10,75–12,25%. Кроме того, по его словам, банк предоставит дисконт в размере 0,5% для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации слелки при покупке жилья в новостройке. В текущем году размер кредитной ставки будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом обьеме первоначального взноса и сроке кредитования.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31603

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.02.2017

Россельхознадзор может ввести новые ограничения на поставки из Белоруссии

17.02.2017

"Почта России" в 2017 году планирует повысить тарифы

17.02.2017

В Орле выбрали лучшие добровольные народные дружины

1
17.02.2017

Рособрнадзор пригрозил проверками школам с завышенными оценками по сочинениям

17.02.2017

В Орле прошла штабная тренировка по подготовке к весеннему половодью

$ USD57.1507(+0.38)17.02
€ EUR60.654(+0.63)17.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online