Сбербанк cнизит ставку по ипотеке до 10,9%
17.02.2017
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что базовая ставка по ипотеке будет снижена с 20 февраля на 1 п.п. — до 10,9%. "На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 п.п.«,— цитирует Грефа «Коммерсант».
Господин Греф отметил, что при покупке жилья на вторичном рынке показатель составит 10,75–12,25%. Кроме того, по его словам, банк предоставит дисконт в размере 0,5% для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации слелки при покупке жилья в новостройке. В текущем году размер кредитной ставки будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом обьеме первоначального взноса и сроке кредитования.
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