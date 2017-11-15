С начала года орловский бизнес получил 15,7 млрд руб кредитов

С начала года предприятия малого и среднего бизнеса Орловской области получили кредитов на 15,7 млрд рублей. Это почти на 5,4% превышает объемы кредитования на аналогичную дату годом ранее.

По информации Отделения Орел ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, рост кредитования за истекшие три квартала отмечен в таких отраслях, как сельское хозяйство (на 23%) — до 13,3 млрд рублей, строительство (на 22%) — до 2,7 млрд рублей.

Отметим, что на начало октября на территории Орловской области действовали 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, и 169 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).