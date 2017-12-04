С 7 по 13 декабря в Орле пройдут мероприятия ко Дню инвалидов
04.12.2017
Мероприятия запланированы в рамках Всероссийской декады инвалидов.
7 декабря в 12.00 на базе Орловского городского Центра культуры состоится областной спортивный праздник.
8 декабря в 14.00 в Орловском городском центре культуры пройдет праздничный концерт и торжественное награждение победителей XI областного конкурса — выставки художественного творчества «Мы любим жизнь!» среди людей с ограниченными возможностями.
13 декабря в 10.00 в Малом зале администрации области состоится совместное заседание Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в Орловской области и Координационного комитета содействия занятости населения Орловской области.
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