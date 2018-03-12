С 29 марта по 27 апреля в Орловской области вводится ограничение движения большегрузных транспортных средств

В соответствии с распоряжением Правительства области в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог на период весенней распутицы будет введено временное ограничение движения транспортных средств с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная тележка, 4 тонны — трехосная тележка.

Исключение составляют международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, транспортные средства для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов. Также ограничения не коснутся грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны.

Ограничение движения большегрузного транспорта вводится по следующим автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения:

Орёл — Ефремов, Нарышкино — Сосково, Орёл — Знаменское, Болхов — «Орёл — Витебск», Горки — Шаблыкино, Ливны — Русский Брод — Верховье, Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — Долгое, Змиёвка — Глазуновка — Тросна, Болхов — Мценск — Новосиль, Новосиль — Корсаково — Орлик, Хомутово — Александровка, Дросково — Колпны, «Москва — Киев» — Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы в границах Орловской области, Дмитровск — Долбенкино — граница Курской области, Ливны — Красная Заря, Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря, Покровское — Верховье, Ливны — Евланово — Долгое, Колпны — Моховое — граница Курской области, Корсаково — Войново — Жилино, «Нарышкино — Сосково» — Салтыки, «Глазуновка — Тросна» — Богородское — Кромы, Разбегаевка — Васильевка, «Кромы — Дмитровск» — Красное Знамя, Сосково — Волчьи Ямы — Красное Знамя, «Дмитровск — Кромы» — Кутафино — Красная Роща, Северный подъезд к г. Мценск, Южный подъезд к г. Мценск, «Хомутово — Красная Заря» — Судбище, Судбище — «Орёл — Ефремов», Парамоново — «Орёл — Знаменское», Сосково — Мураевка — Должонки, «Сосково — Волчьи Ямы» — Мыцкое (с 0+000 по 5+353) до поворота к н. п. Робье, «Сосково — Волчьи Ямы» — Мыцкое« — Робье, Нарышкино — Парамоново, Шаблыкино — Титово (с 1+580 по 4+240) до поворота к н. п. Робье, «Орёл — Ефремов» — Моховое, «Северный подъезд к г. Орёл» — Лунево — Моховое, «Ливны — Навесное» — Грачев Верх — граница Липецкой области, Ливны — Навесное, Малоархангельск — Архарово, Орёл — Гать — Лаврово — Редькино, Нарышкино — Большое Сотниково — Болотовские Дворы, «Болхов — «Орёл — Витебск» — Гнездилово — Льгов, Змиёвка — Никольское, «Орёл — Брянск» — Муравлево, Хотынец — Жудре, Жудре — Радовище, Радовище — Льгов, «Льгов — Жудренский» — Святой Источник, Шаблыкино — Юшково, Шаблыкино — Сомово — Рядовичи, Юшково — Муравельник, «Богородское — Кромы» — Черкасская.