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  3. С 29 декабря по 9 января орловская полиция перейдет на круглосуточное дежурство

С 29 декабря по 9 января орловская полиция перейдет на круглосуточное дежурство

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15.12.2017

С 29 декабря по 9 января будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, главного управления МЧС России по Орловской области, служб жизнеобеспечения. Об этом сообщили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города Орла.

Особое внимание будет уделено работе «горячих линий». В частности, сообщить о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, о возникновении террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуации орловцы смогут в Единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.

В новогодние каникулы 742 учреждения станут площадками для проведения праздничных мероприятий — это заведения дошкольного, школьного образования, дома культуры и творчества. В настоящее время в каждом из них сотрудники МЧС проверяют электросети, уточняют план эвакуации и освобождают пути спасения от посторонних объектов, проводят инструктаж с персоналом.

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