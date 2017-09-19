Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.09.2017 Вторник 11:36
сейчас в эфире
11:10
Телесериал
Громовы. 3-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. С 18 сентября по 18 октября в Орловской области проводится профилактическая акция «Безопасное жилье»

С 18 сентября по 18 октября в Орловской области проводится профилактическая акция «Безопасное жилье»

Версия для печати

19.09.2017

Распоряжение о проведении акции подписал первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области Александр Бударин.

В рамках акции будет проводиться сезонная профилактическая операция «Отопительный сезон».

В муниципальных образованиях области планируется реализовать комплекс мероприятий, направленный на предупреждение пожаров и загораний в осенне-зимний пожароопасный период.

В период проведения профилактической акции будут проведены комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности территорий населенных пунктов, жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива.

Будет продолжена работа по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны в населенных пунктах сельских поселений.

Отметим, что по состоянию на 14 сентября 2017 года на территории Орловской области зарегистрировано 406 пожаров, что меньше показателя прошлого года на 9,2%. Число погибших на пожаре составило 33 человека (снижение на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В жилом секторе зарегистрировано 308 пожаров или 75,9% от общего количества.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42067

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.09.2017

Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева стала чемпионкой России в весе до 78 кг

19.09.2017

В Орловской области поступления в бюджет от акцизов выросли на 21%

19.09.2017

Потомский дал поручения по решению проблем Краснозоренского района

18.09.2017

В России с 1 января 2018 года на 3,7% проиндексируют пенсии

18.09.2017

Главы районов Орла поддержали ужесточение законов о митингах

1
$ USD57.6242(+0.09)19.09
€ EUR68.7514(+0.17)19.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online