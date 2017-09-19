С 18 сентября по 18 октября в Орловской области проводится профилактическая акция «Безопасное жилье»

Распоряжение о проведении акции подписал первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области Александр Бударин.

В рамках акции будет проводиться сезонная профилактическая операция «Отопительный сезон».

В муниципальных образованиях области планируется реализовать комплекс мероприятий, направленный на предупреждение пожаров и загораний в осенне-зимний пожароопасный период.

В период проведения профилактической акции будут проведены комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности территорий населенных пунктов, жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива.

Будет продолжена работа по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны в населенных пунктах сельских поселений.

Отметим, что по состоянию на 14 сентября 2017 года на территории Орловской области зарегистрировано 406 пожаров, что меньше показателя прошлого года на 9,2%. Число погибших на пожаре составило 33 человека (снижение на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В жилом секторе зарегистрировано 308 пожаров или 75,9% от общего количества.