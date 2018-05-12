С 15 по 18 мая на площадке ОГУ им. И. С. Тургенева пройдет чемпионат OGUSkills2018

Это самые масштабные в университете соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов. Они способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Напомним, что с 2016 года опорный вуз является официальным координационным центром Союза «Ворлдскиллс Россия» в Орловской области.

Второй отборочный чемпионат OGUSKILLS2018 будет проходить по 15-ти компетенциям, по 6 блокам профессий: социальные и персональные услуги, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг, блок FutureSkills (опережающая подготовка кадров).

Победители и призеры Вузовского чемпионата пройдут отборочные соревнования от округа на право участия в финале Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Москве.

Тожественная церемония открытия OGUSkills2018 состоится 15 мая в 13.00 в фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.

16 мая будут работать соревновательные площадки, состоится круглый стол «Ключевые компетенции XXI века: новые измерения востребованности современного выпускника».

На 17 мая запланирована стендовая дискуссия «Опыт и перспективы внедрения стандартов WORLDSKILLS в образовательные программы СПО и ВО».

18 мая пройдет брифинг «Секреты мастерства» с участием космонавта Александра Мисуркина, ректора ОГУ имени И. С. Тургенева Ольги Пилипенко.