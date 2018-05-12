С 14 по 20 мая в Орловской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

20 мая тысячи людей по всему миру примут участие в мероприятиях, приуроченных к тридцать пятому Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

Как сообщают специалисты, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции характеризуется увеличением масштабов и феминизацией эпидемии, расширением возрастной структуры заболевших, повышением роли полового пути передачи вируса, ежегодным ростом числа новых случаев инфицирования.

1 января 2018 года в стране было зарегистрировано более 1,2 млн случаев ВИЧ-инфекции.

По информации на 1 мая 2018 года, в регионе зарегистрировано 2904 случая ВИЧ-инфекции, в том числе за 4 месяца 2018 года — 119 случаев.

Ведущими путями заражения ВИЧ в последние годы остаются половой и наркотический. В 2017 году на их долю пришлось соответственно 49,4% и 33,1% от всех новых случаев.

Наиболее угрожаемой категорией граждан по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

За весь период наблюдения ВИЧ-позитивными женщинами на территории Орловской области рождены 447 детей. В Орловском центре СПИД наблюдаются 20 детей с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Из общего количества выявленных ВИЧ-положительных жителей Орловской области за период с 1987 года умерло 642 человека.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» призвана обратить особое внимание населения на необходимость тестирования на ВИЧ, направлена на повышение осведомленности по вопросам профилактики заболевания.