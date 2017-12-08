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  3. С 11 декабря в Орле начнёт курсировать автобус до Вятского посада

С 11 декабря в Орле начнёт курсировать автобус до Вятского посада

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08.12.2017

С 11 декабря маршрутка № 444 будет ходить ежедневно с 7 часов утра от микрорайона Болховский до пос. Вятский Посад Орловского района. По словам индивидуального предпринимателя Виталия Бухтеева, который будет обслуживать маршрут, интервал движения составит около 20 минут. Новый маршрут согласован с департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

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