С 11 декабря в Орле начнёт курсировать автобус до Вятского посада

С 11 декабря маршрутка № 444 будет ходить ежедневно с 7 часов утра от микрорайона Болховский до пос. Вятский Посад Орловского района. По словам индивидуального предпринимателя Виталия Бухтеева, который будет обслуживать маршрут, интервал движения составит около 20 минут. Новый маршрут согласован с департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.