С 1 января на 4% повысится зарплата чиновников, дипломатов и работников юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат дипломатических работников, государственных служащих и сотрудников сферы юстиции. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции», — говорится в документе.

Повышение затронет большую категорию чиновников. В частности, вырастут зарплаты у сотрудников Кремля, аппаратов правительства, Совета Федерации и Государственной думы, работников министерств, ведомств, в том числе их подразделений в регионах, аппаратов Конституционного и Верховного судов, а также судов общей юрисдикции, сотрудников арбитражных судов, прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты.