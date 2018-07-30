Рождаемость в России за полгода снизилась на 4,7%
30.07.2018
Уровень рождаемости в январе- июне в РФ снизился на 4,7%, смертность выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, пишет ТАСС.
Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Так, число родившихся в 2018 году за январь-июнь составило 782 тыс. человек против 821 тыс. человек годом ранее, число умерших за аналогичный период — 946 тыс. против 940 тыс. годом ранее.
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