Рождаемость в России за полгода снизилась на 4,7%

Уровень рождаемости в январе- июне в РФ снизился на 4,7%, смертность выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, пишет ТАСС.

Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Так, число родившихся в 2018 году за январь-июнь составило 782 тыс. человек против 821 тыс. человек годом ранее, число умерших за аналогичный период — 946 тыс. против 940 тыс. годом ранее.