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Ростуризм предлагает сделать визы бесплатными

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15.02.2017

Ростуризм предлагает значительно снизить стоимость российских виз или задуматься о том, чтобы сделать их бесплатными. Об этом заявил глава ведомства Олег Сафонов, выступая на конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее».

«Нужно серьезным образом понизить стоимость виз, может, вообще их сделать бесплатными», — сказал он.

Сафонов отметил, что Россия находится в серьезной конкуренции с другими странами в борьбе за туристов. По его словам, туристы, размышляя о вариантах поездок в другие страны, часто выбирают страну по доступности виз, и если видят, что где-то ее получить легче, выбирает более доступный вариант. «Мы должны сделать все, чтобы турист выбрал нашу страну и поехал к нам», — сказал глава Ростуризма.

Он также заявил, что считает необходимым упростить визовые процедуры для въезда в РФ.

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