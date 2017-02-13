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Рост ВВП в 2017 году составит 1,5%

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13.02.2017

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что в 2017 году темп роста ВВП составит 1,5%.

«1,5% — это среднегодовые темпы роста нашей экономики за последнее десять лет. Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что на восстановительной фазе в текущем году рост может быть и 2%, но мы все сходимся во мнении, что выход на кардинально более высокие и устойчивые темпы развития упирается в структурные ограничения», — рассказал он в интервью «Газете.Ru».

Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить темпы роста российской экономики к 2019–2020 годам не ниже средних в мире. В рамках исполнения этой задачи правительство сейчас разрабатывает «конкретный комплекс мер, направленный на снятие структурных ограничений для развития».

«Реализация таких мер структурного характера начинает давать значимые плоды как раз на горизонте 3–5 лет, а 2017 год должен стать первым годом, когда мы выйдем на устойчивые положительные темпы экономического роста. А уже это и создаст экономическую платформу для расширения темпов роста», — пояснил министр.

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