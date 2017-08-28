Рост ВВП России в июле замедлился до 1,5% в годовом выражении

Рост ВВП России в июле в годовом выражении составил 1,5% против 2,9% в июне, говорится в «Картине экономики» Минэкономразвития (МЭР). Некоторое охлаждение экономической активности в России в июле по сравнению со II кварталом не следует интерпретировать как смену позитивного тренда, отмечает министерство.

Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля — июня внесла более слабая динамика промышленности, торговли и сельского хозяйства, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве, передает ТАСС.

«Июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда», — указывает Минэкономразвития.

МЭР прогнозирует возможное ускорение роста промпроизводства в августе, несмотря на снижение темпов роста в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и в обрабатывающей промышленности экономики в июле относительно показателей в апреле — июне 2017 года.