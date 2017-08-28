Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.08.2017 Понедельник 15:08
сейчас в эфире
13:40
Художественный фильм
Их знали только в лицо|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Рост ВВП России в июле замедлился до 1,5% в годовом выражении

Рост ВВП России в июле замедлился до 1,5% в годовом выражении

Версия для печати

28.08.2017

Рост ВВП России в июле в годовом выражении составил 1,5% против 2,9% в июне, говорится в «Картине экономики» Минэкономразвития (МЭР). Некоторое охлаждение экономической активности в России в июле по сравнению со II кварталом не следует интерпретировать как смену позитивного тренда, отмечает министерство.

Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля — июня внесла более слабая динамика промышленности, торговли и сельского хозяйства, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве, передает ТАСС.

«Июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда», — указывает Минэкономразвития.

МЭР прогнозирует возможное ускорение роста промпроизводства в августе, несмотря на снижение темпов роста в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и в обрабатывающей промышленности экономики в июле относительно показателей в апреле — июне 2017 года.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41630

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.08.2017

Ректор ОГУ Ольга Пилипенко - в прямом эфире на "Первом областном"

28.08.2017

Орловская область присоединится к всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

28.08.2017

Легкая промышленность Орловщины за полгода произвела товаров на 511 млн рублей

28.08.2017

В Орле благоустроят 22 контейнерные площадки

28.08.2017

До конца года в России появится рекордное количество новых школ

$ USD58.5469(-0.6)29.08
€ EUR69.8465(+0.15)29.08

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online