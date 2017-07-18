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  3. Рост коммунальных тарифов в Орловской области составит порядка 3,7%

Рост коммунальных тарифов в Орловской области составит порядка 3,7%

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18.07.2017

На 2017 год Правительством РФ для Орловской области определен рост тарифов в размере 3,7%. Отклонения допускаются для муниципальных образований. Таким образом, максимальный рост платежа жителя Орловской области в этом году не должен превысить 5,9%. При этом ни один район области в нынешнем году не воспользовался правом превышения предельного индекса.

Едиными на территории области устанавливаются тарифы на газ и электроэнергию. Для жителей домов, оборудованных газовой плитой, подорожание составит 3,9%, газовое отопление домов подорожает на 4% (порядка 25 копеек за 1 куб. метр).

Стоимость 1 кВтч электроэнергии в рамках социальной нормы увеличится на 12 копеек и составит 3 рубля 62 копейки. В регионе удается сохранить льготу для сельского населения и граждан, проживающих в домах с электроплитами. Сверх социальной нормы тариф составит 4 рубля 72 копейки. Тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение устанавливаются дифференцированно для каждого муниципалитета и для каждой ресурсоснабжающей организации. Здесь рост составит от 0 до 3,7%.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский сегодня в ходе рабочего совещания отметил, что последние три года Орловская область выполняет поручение Президента РФ и тарифы растут в диапазоне от 4 до 6%. При этом регион является одним из немногих в ЦФО с самым низким уровнем роста тарифов на коммунальные услуги.

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