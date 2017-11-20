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  3. Росстат заявил о росте безработицы в октябре до 5,1%

Росстат заявил о росте безработицы в октябре до 5,1%

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20.11.2017

Уровень безработицы в РФ в октябре, по предварительным данным, составил 5,1% после 5% месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.

«В октябре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 миллиона человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — указывается в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, пишет РИА Новости.

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