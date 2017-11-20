Росстат заявил о росте безработицы в октябре до 5,1%
20.11.2017
Уровень безработицы в РФ в октябре, по предварительным данным, составил 5,1% после 5% месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.
«В октябре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 миллиона человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — указывается в документе.
При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, пишет РИА Новости.
Короткая ссылка obl1.ru/~/43237
Другие новости раздела
20.11.2017
Клычков наградил губернаторской победителя конкурса «Воспитатель года России» Дарью Курасову
$ USD59.2746(-0.36)21.11
€ EUR69.6654(-0.69)21.11
Наш опрос
Что отремонтировали в вашем дворе?