Росстат назвал красную икру лидером роста цен

Росстат назвал продукты, цены на которые за 11 месяцев выросли быстрее всего и продукты, которые больше всех подешевели. Лидером по росту цен стала красная икра, подорожавшая на 21,7%, лидером снижения стоимости стала гречка, цена которой опустилась на 29,8%. Об этом сообщил глава Росстата Александр Суринов на пресс-конференции в ТАСС.

Второе место по росту цен заняло мороженое (+9,2%), на третьем — рыба охлажденная лососевых пород (7,9%), затем идет картофель (+7,5%) и молоко (+4,7%).

При этом наблюдалась и обратная тенденция, ряд продуктов в этом году резко подешевели. Лидером по спаду цен стала гречневая крупа (цена снизилась на 29,8% против роста в 21,7% год назад), на втором месте сахар (падение на 22,2% и на 2,9% соответственно), на третьем — куриные яйца (17,2% и 4,2%), огурцы (14,9% и 32,4%), затем капуста (21,7% и 22,1%), помидоры (10,2% и 28,2%), подсолнечное масло (спад на 8,4% против роста 4%), куры подешевели на 7,6% против 4,6%.

Инфляция в России по итогам ноября 2017 года сложилась на уровне 0,2%, в годовом выражении рост потребительских цен составил 2,5%. ЦБ РФ прогнозирует, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,4-2,6%, в дальнейшем, по мере исчерпания действия временных факторов (продовольственная инфляция и укрепление рубля), инфляция в течение года будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%.