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Россияне смогут оставлять отзывы о качестве медобслуживания на сайте госуслуг

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26.09.2017

Минздрав РФ запускает пилотный сервис на портале госуслуг, где уже с ноября 2017 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» можно будет оставить отзыв о качестве медобслуживания, пишет ТАСС.

«Цель эксперимента — отработать технологическое и организационное взаимодействие для реализации сервиса по оценке удовлетворенности гражданина работой медицинской организации, в которой он получал медицинскую помощь, по результатам использования сервисов Личного кабинета пациента „Мое здоровье“ на едином портале государственных услуг (ЕПГУ)», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

В проекте постановления правительства РФ, разработанном Минздравом, говорится, что эксперимент продлится с 15 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Реализация проекта не потребует дополнительных средств бюджета. О результатах Минздрав и Минкомсвязи должны будут доложить правительству в срок до 1 апреля 2019 года.

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