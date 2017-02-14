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  3. Россия временно ограничила поставки мяса с четырех заводов Белоруссии

Россия временно ограничила поставки мяса с четырех заводов Белоруссии

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14.02.2017

Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам мяса с четырех заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По итогам проверки белорусской мясной продукции Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю порекомендовала ввести временные ограничения в отношении ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», а также режим усиленного лабораторного контроля на предприятиях ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи Бройлер» и ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат». Юлия Мелано сообщила, что в продукции были повторно обнаружены бактерии рода Listeriamonocytogenes, а также выявлены патогенные организмы, в том числе сальмонеллы. Кроме того, ведомство рассказало о нарушениях качественного состава при поставках продукции с белорусских предприятий, производящих сыры, передает РИА «Новости».

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