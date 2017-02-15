Россия вошла в группу лидеров в новом энергетическом рейтинге Всемирного банка

Россия входит в благополучную «зеленую зону» по итогам нового исследования Всемирного банка (ВБ), оценивающего устойчивость энергетической политики в 111 странах мира, сообщает ТАСС. С показателем в 77 баллов из 100 возможных РФ занимает 27-е место в группе лидеров. По оценкам ВБ, у РФ благополучно обстоят дела с доступом к источникам энергии (100 баллов) и хорошо — с энергоэффективностью (70 баллов). Чуть хуже (61 балл) показатель по возобновляемым источникам энергии.

Вместе с тем, согласно новому исследованию, России есть к чему стремиться. Средний показатель стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 35 наиболее состоятельных государств мира, — 85 баллов. Выше России стоят в рейтинге и такие страны, как Румыния (87 баллов), Китай (81), Вьетнам (78). У последнего также самый высокий показатель по энергоэффективности среди всех развивающихся стран.

Первую пятерку стран в новом рейтинге составляют Дания, США, Канада, Нидерланды и Германия. Замыкают список Сьерра-Леоне, Чад, Мавритания, Гаити и Сомали. Все партнеры России по группе БРИКС располагаются в «зеленой зоне» с общими показателями свыше 67 баллов. У Бразилии 72 балла, у Индии и ЮАР — по 70 баллов.