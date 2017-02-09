Российские туроператоры отказались от горящих туров

Российские туроператоры практически полностью отказались от продажи горящих туров. Если раньше на путевки со значительными скидками приходилось до 20% продаж, то теперь речь идет о единичных случаях. Как пишет «Коммерсантъ», данный формат исчез на фоне продолжающегося в течение двух лет кризиса на туристическом рынке.

Представитель «ОнлайнТур» Игорь Блинов уточнил, что если до 2014 года около 15% путевок продавались со значительным дисконтом, то сейчас таких предложений у компании практически нет. «Запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот», — отметил эксперт.

С Блиновым согласна директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, за прошедшие два года доля горящих туров снизилась с 15-20 до 3-5%.