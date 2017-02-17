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Россельхознадзор может ввести новые ограничения на поставки из Белоруссии

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17.02.2017

Россельхознадзор не исключает, что может ограничить некоторые поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции из Белоруссии, рассказали журналистам представители ведомства на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Да. Соответствует действительности», — сказал замглавы Россельхознадзора Николай Власов, отвечая на вопрос, могут ли быть ведены новые ограничения на поставку товаров из Белоруссии из-за обнаружения бактерии листерии. Он не назвал конкретные предприятия, в отношение которых будут введены ограничения, отметив, что «это единицы всегда». «Мы выявляем на одном предприятии и сразу принимаем меры», — добавил он.

Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано отметила, что «в случае обнаружения, которые идут практически ежедневно, мы предпринимаем ряд действий в отношении тех предприятий, которые эти нарушения допускают. Соответственно, мы не исключаем, что в ближайшее время будет введен ряд ограничений не только по говядине, но и другой продукции, которая поступает из Белоруссии».

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