Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор в преддверии эпидемического сезона запускает Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

«В период со 2 по 16 октября специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа», — говорится в сообщении.

Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. «Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний», — уточнятся в сообщении.

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