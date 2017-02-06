Роспотребнадзор язъял 500 тыс. бутылок спиртосодержащей жидкости после запрета на продажу
06.02.2017
Роспотребнадзор выявил более полумиллиона нелегально продаваемых бутылок со спиртосодержащей продукцией с момента запрета продажи, который был введен в конце декабря прошлого года. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, видео которого размещено на сайте телеканала.
«Несмотря на запрет, продавать продолжали. Больше полумиллиона различных бутылочек, пузыречков и бутылок, содержали ту самую спиртосодержащую жидкость, продавали из-под полы», — сказала она.
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