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Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию продукции

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07.02.2017

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде «Союзмолоко» в Москве сообщила, что ведомство готовит законопроект по ужесточению ответственности за фальсификацию продукции, выполоть до уголовной.

Попова объяснила, что речь идет об уголовной ответственности, не предусматривающей меры пресечения, но предусматривающей очень высокий уровень штрафов.

Она также рассказала, что в данный момент доля фальсификата на молочном рынке России составляет от 6% до 8%. "По фальсификату удельный вес колеблется в пределах 6-7-8%, присутствие иного, чем молочный жир, в молочных продуктах не превышает 8%, это сегодняшняя реальность«,— цитирует Анну Попову «Интерфакс». По словам главы Роспотребнадзора, это много, и ситуацию надо менять.

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