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Роспотребнадзор опубликовал официальные рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей

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28.12.2017

Роспотребнадзор опубликовал официальные рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей. Они размещены на сайте ведомства.

Санитарные врачи, в частности, рекомендуют отдавать предпочтение наборам, в которые входят кондитерские изделия с минимальным содержанием пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Также Роспотребнадзор напоминает, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами — их использование в питании детей не рекомендуется. Также не рекомендована для этих целей и карамель.

Что касается мальчиков и девочек, которые сидят на диетах или имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, то их родителям Роспотребнадзор советует приобретать галетное печенье, конфеты, по возможности, именно шоколадные, а также зефир и пастилу.

Если же внутри новогоднего набора вместе с кондитерскими изделиями есть и «несъедобная» игрушка, она должна обязательно находиться в упаковке.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/44026

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